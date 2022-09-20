Зарплаты в российском IT начали падать. Почему? А это надолго? Быть айтишником в России больше не так престижно?

На прошлой неделе сразу ряд аналитических HR-сервисов заявили о том, что работодатели в российском IT-секторе начали снижать зарплаты: верхняя планка зарплат за год упала на 11%. Что происходит с, пожалуй, самой прибыльной и популярной специальностью? Какие работники по-прежнему востребованы? И стоит ли беспокоиться тем, кто уже учится на айтишника?
Зарплаты в IT снижаются?
За последние годы профессия IT-специалиста стала синонимом высокого дохода. Множество людей мечтают попасть в эту сферу. Однако после долгого роста в последние полгода зарплаты в российском IT стали снижаться, сообщают СМИ. Как пишет РБК, верхняя планка зарплат, предлагаемых на этом рынке, снизилась за год на 11%.
Анализ рынка труда показывает, что в целом по России уровень предлагаемых зарплат в IT-вакансиях с начала года снижается, подтвердили редакции «Собака.ru» в hh.ru. «Если в январе в среднем IT-специалисту предлагали более 77 000 рублей, то сейчас уже порядка 69 000 – это по России. В Петербурге уменьшение зарплат в вакансиях в IT-сфере тоже есть, но не такое драматичное: в среднем на 2 000 рублей», — рассказала редакции «Собака.ru» Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Впрочем, отмечают в сервисе Superjob, ситуация с зарплатой зависит от конкретного IT-направления. «У некоторых специалистов из зарплаты снизились. Так, у тестировщиков изменение составило со 150 тысяч рублей в марте до 140 тысяч на сейчас, у HTML-верстальщиков — со 100 тысяч до 90 тысяч, а у game-дизайнеров со 170 до 160 тысяч рублей. У программистов и разработчиков медианы зарплат не снижаются, а по ряду позиций продолжают расти. Так, у программистов и разработчиков медианы зарплат не снижаются, а по ряду позиций продолжают расти. Они по-прежнему крайне востребованы. У PHP-программиста зарплата выросла с марта с 250 тысяч рублей до 260 тысяч, у Java-разработчика с 270 до 280 тыс. руб.», — объяснили в пресс-службе сервиса.
При этом специалисты подчеркивают. Речь идет именно о предполагаемых зарплатах, указанных в объявлениях о поисках сотрудников. Уже работающим сотрудникам выплаты не снижаются. Исключение составили те компании, в которых доход был привязан к курсу доллара. «Сотрудники таких компаний оказались в менее выигрышном положении: из-за падения курса американской и европейской валют их доход в рублевом эквиваленте значительно снизился», — пояснили в пресс-службе Superjob.
Почему новым сотрудникам будут платить меньше?
Как отмечают специалисты, на рынке больше нет острого дефицита кадров, какой возник во время локдаунов. Более того, именно в пандемию многие решили уйти в IT-индустрию и прошли различные онлайн-курсы для начинающих.
«IT-кандидатов на рынке сейчас много, и особенно начинающих, которые готовы работать за достаточно низкую зарплату. А это сильно снижает общий уровень зарплатных предложений от работодателей. Вообще в целом массово выходящие на рынок IT-услуг начинающие IT-спецы (это именно те, кто активно учился в пандемию на онлайн-курсах) сильно перекосили рынок в сторону работодателя – последним есть из кого выбирать, не нужно завышать планку зарплат, чтобы конкуренты не увели кандидата (ведь нет дефицита кадров)», — комментирует Мария Бузунова из hh.ru.
На эту ситуацию не повлиял также массовый отъезд айтишников за рубеж в последние полгода, ведь также Россию покинули и некоторые IT-компании, которые создавали здесь рабочие места. Оставшиеся работодатели зачастую вынуждены корректировать расходы в новых реалиях. «Платежеспособность компаний в условиях кризиса тоже снижается и это не может не сказаться на зарплатных предложениях для новых специалистов», — добавляет Мария Бузунова.
То есть зарабатывать станет сложнее?
Не совсем так, считают эксперты. Для многих действующих IT-специалистов ситуация, наоборот, положительная. «Текущие IT-специалисты, судя по данным, которые нам предоставляют сами работодатели, уже должны были получить индексацию (причем в 10% российских IT-компаний эта индексация зарплат прошла уже 2 раза в этом году). В среднем 54% IT-компаний уже пересмотрели доход своих работников в сторону увеличения на 10% от текущей зарплаты, еще 30% планируют это сделать до конца года. Для сравнения работодатели из других отраслей в среднем пересматривают зарплаты на 3–5% от текущего дохода», — говорит Мария Бузунова из hh.ru. Хотя если даже опытный специалист захочет сменить работу ситуация на рынке труда может сказаться и на его будущей зарплате на новом месте.
Более того, отмечают в компании Superjob, работодателям все чаще нужны сотрудники среднего уровня, а вот начинающих берут на работу менее охотно. «Вакансий для IT-специалистов начального уровня по отношению к февралю стало меньше на 62%. Средние рыночные зарплатные предложения для junior-специалистов снизились на 4—7%. В первую очередь это касается начинающих IT-специалистов и выпускников краткосрочных IT-курсов, так как в сферу высокий порог входа: наиболее востребованы на рынке труда программисты с опытом разработки от 3 лет», — объясняют в пресс-службе сервиса.
«Таким образом, IT-сфера, конечно, все еще и будет оставаться одной из самых перспективных и высокооплачиваемых сфер на рынке труда, но попадание в неё в качестве работника теперь сильно усложнилось в первую очередь малоопытным специалистам без хороших кейсов и наработанных проектов. Проблемы есть у тех, кто только ищет работу, а это, как правило, джуниоры, то есть начинающие специалисты – им предлагают изначально зарплату меньше, чем год назад (в сентябре 2021 года в среднем по России джунам предлагали порядка 60 000 рублей, сейчас 48 000–50 000)», — заключает Мария Бузунова.
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