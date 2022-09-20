Зарплаты в российском IT начали падать. Почему? А это надолго? Быть айтишником в России больше не так престижно?

Зарплаты в IT снижаются?

За последние годы профессия IT-специалиста стала синонимом высокого дохода. Множество людей мечтают попасть в эту сферу. Однако после долгого роста в последние полгода зарплаты в российском IT стали снижаться, сообщают СМИ. Как пишет РБК, верхняя планка зарплат, предлагаемых на этом рынке, снизилась за год на 11%.

Анализ рынка труда показывает, что в целом по России уровень предлагаемых зарплат в IT-вакансиях с начала года снижается, подтвердили редакции «Собака.ru» в hh.ru. «Если в январе в среднем IT-специалисту предлагали более 77 000 рублей, то сейчас уже порядка 69 000 – это по России. В Петербурге уменьшение зарплат в вакансиях в IT-сфере тоже есть, но не такое драматичное: в среднем на 2 000 рублей», — рассказала редакции «Собака.ru» Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Впрочем, отмечают в сервисе Superjob, ситуация с зарплатой зависит от конкретного IT-направления. «У некоторых специалистов из зарплаты снизились. Так, у тестировщиков изменение составило со 150 тысяч рублей в марте до 140 тысяч на сейчас, у HTML-верстальщиков — со 100 тысяч до 90 тысяч, а у game-дизайнеров со 170 до 160 тысяч рублей. У программистов и разработчиков медианы зарплат не снижаются, а по ряду позиций продолжают расти. Так, у программистов и разработчиков медианы зарплат не снижаются, а по ряду позиций продолжают расти. Они по-прежнему крайне востребованы. У PHP-программиста зарплата выросла с марта с 250 тысяч рублей до 260 тысяч, у Java-разработчика с 270 до 280 тыс. руб.», — объяснили в пресс-службе сервиса.

При этом специалисты подчеркивают. Речь идет именно о предполагаемых зарплатах, указанных в объявлениях о поисках сотрудников. Уже работающим сотрудникам выплаты не снижаются. Исключение составили те компании, в которых доход был привязан к курсу доллара. «Сотрудники таких компаний оказались в менее выигрышном положении: из-за падения курса американской и европейской валют их доход в рублевом эквиваленте значительно снизился», — пояснили в пресс-службе Superjob.