Карты «Икано банка» прекратят работать в России c 26 декабря

«Информируем вас, что банковские карты Икано Банка прекращают свое действие. Если у вас есть задолженность по картам: погасите задолженность до 15.11.22 или воспользуйтесь выгодным предложением нашего партнера АО Кредит Европа Банк по рефинансированию», – сообщается на сайте банка. Уточняется, что права требования по договору будут переданы новому кредитору до 15 декабря, а карта перестанет работать 26 декабря.

«Икано банк» был создан для развития потребительского кредитования в магазинах IKEA и торговых центрах «Мега» на территории России.

Напомним, после начала спецоперации IKEA приостановила работу в России. В июне компания заявила, что приняла решение «сократить масштаб бизнеса» в России и продать четыре фабрики, в том числе в Ленобласти. Финальная распродажа товаров шведской компании завершилась 15 августа.

Компании-поставщики IKEA начали продавать мебель, текстиль и товары для дома на маркетплейсах. Среди них казахстанская компания «АГФ-Групп», продающая товары под брендом Arua, фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем». Позже стало известно, что фабрика в Ленобласти возобновила работу для предпродажной подготовки предприятия.