Центробанк допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц

«Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по вкладам в долларах США и евро», — рассказала представитель регулятора.

Отмечается, что процесс девалютизации обязательств российского банковского сектора ускорился на фоне оттока денег клиентов с валютных счетов, говорится в докладе «Обзора финансовой стабильности».

«В феврале-апреле уровень валютизации обязательств кредитных организаций снизился на 1,2 п. п. (до 24%) к 1 мая 2022 года. Доля валютных обязательств перед корпоративными клиентами сократилась за три месяца на 2,6 п. п. (до 31%), перед физическими лицами — на 4,2 п. п. (до 16%) к 1 мая 2022. В то же время валютизация активов увеличилась на 3,0 п. п. (до 24%) на фоне роста ликвидных активов банков в иностранной валюте, валютизация кредитного портфеля оставалась вблизи 16%», — указано в докладе.

Также Юдаева добавила, что отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц вводить не планируется: «Нет, насколько я знаю, не обсуждалась эта тема».