Центробанк разработал новые процедуры установки курса валют

Так, для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных: банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Банк России подготовил также проект указания о внесении соответствующих изменений в порядок расчета и опубликовании официальных курсов иностранных валют.

Ранее Центробанк продлил ограничения для россиян по выводу денег за рубеж – они сохранятся до 31 марта 2023 года. Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до одного миллиона долларов США, по системам денежных переводов — не более десяти тысяч долларов США.

Евросоюз, в свою очередь, может запретить россиянам пользоваться криптосервисами — в том числе создавать учетные записи и хранить средства в криптовалюте. По данным Bloomberg, такая мера вошла в новый пакет санкций, который обсуждается в настоящее время.