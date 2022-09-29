Bloomberg: Евросоюз может запретить россиянам пользоваться криптосервисами

По словам человека, знакомого с обсуждениями нового пакета санкций в отношении России, новые меры также будут направлены на ограничение перевода «российского богатства» через цифровые активы, такие как биткоин, запрещая европейским фирмам предоставлять услуги криптокошелька, учетной записи или хранения российским гражданам и организациям, созданным в России.

Кроме того, по данным источника издания, ной из стали, бумагу, ювелирные изделия и драгоценные камни.

Новый пакет санкций в отношении России Еврокомиссия предложила вечером 28 сентября. Согласно официальным данным, озвученным главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, он предусматривает введение потолка цен на российскую нефть, расширение списка граждан и компаний, против которых вводятся персональные санкции, запрет импорта российской продукции на сумму в 7 миллиардов евро, расширение списка запрещенных к поставке в Россию товаров в сфере авиа и электронных компонентов, химических веществ, а также запрет гражданам ЕС входить в органы управления российских госкомпаний.