ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж еще на полгода

«Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. <...> Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до одного миллиона долларов США, по системам денежных переводов — не более десяти тысяч долларов США», — уточнили в Центробанке.

В регуляторе добавили, что нерезиденты из дружественных и недружественных стран, которые работают в России, смогут перевести за рубеж деньги в размере заработной платы. А физлицам-нерезидентам из недружественных стран, не работающим в России, а также юридическим лицам из таких государств запрещено переводить деньги за границу.