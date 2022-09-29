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ЦБ продлил ограничения по выводу денег за рубеж еще на полгода

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Банк России продлил ограничения для россиян по выводу денег за рубеж. Они сохранятся до 31 марта 2023 года, сообщается на сайте регулятора.

Ultraskrip / Shutterstock.com

«Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. <...> Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до одного миллиона долларов США, по системам денежных переводов — не более десяти тысяч долларов США», — уточнили в Центробанке.

В регуляторе добавили, что нерезиденты из дружественных и недружественных стран, которые работают в России, смогут перевести за рубеж деньги в размере заработной платы. А физлицам-нерезидентам из недружественных стран, не работающим в России, а также юридическим лицам из таких государств запрещено переводить деньги за границу.

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