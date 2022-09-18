Россияне взяли рекордную сумму микрозаймов

Эксперты установили, что в августе в России средняя сумма микрозаймов выросла до рекордного показателя. Спросы людей увеличились до 24,8 тысяч рублей. Это связано с тем, что кредиторы готовы предложить своим клиентам сумму в среднем втрое меньше из-за опасений задолженностей. Об этом пишет издание «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование экосистемы Unicom. «Средняя запрашиваемая сумма по займам МФО достигла рекордного показателя. В августе россияне хотели получить заём в размере 24,8 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

В течение года средняя сумма микрозаймов в России поднималась уже несколько раз. В марте запрашиваемая сумма составляла 16,3 тысячи рублей, а в апреле она увеличилась до 23,5 тысяч.

В августе банки выдали россиянам 1,35 миллиона кредитных карт — это рекордное с начала 2021 года число. На более чем четверть увеличился и совокупный лимит кредиток, достигнув почти 100 миллиарда рублей.

А «Сбер» изменил параметры выдачи потребительских кредитов, увеличив максимальную сумму займа в 10 раз — с 3 до 30 миллионов рублей. Также стал больше размер кредита, для получения которого не требуется подтверждение доходов.