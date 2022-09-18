18+
  • Образ жизни
  • Деньги
  • News
Деньги

Россияне взяли рекордную сумму микрозаймов

Поделиться:

Средняя сумма, которую россияне одалживают в точках микрозаймов достигла рекордного показателя. Запросы выросли почти до 25 тысяч рублей.

Pickadook/shutterstock

Эксперты установили, что в августе в России средняя сумма микрозаймов выросла до рекордного показателя. Спросы людей увеличились до 24,8 тысяч рублей. Это связано с тем, что кредиторы готовы предложить своим клиентам сумму в среднем втрое меньше из-за опасений задолженностей. Об этом пишет издание «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование экосистемы Unicom. «Средняя запрашиваемая сумма по займам МФО достигла рекордного показателя. В августе россияне хотели получить заём в размере 24,8 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

В течение года средняя сумма микрозаймов в России поднималась уже несколько раз. В марте запрашиваемая сумма составляла 16,3 тысячи рублей, а в апреле она увеличилась до 23,5 тысяч.

В августе банки выдали россиянам 1,35 миллиона кредитных карт — это рекордное с начала 2021 года число. На более чем четверть увеличился и совокупный лимит кредиток, достигнув почти 100 миллиарда рублей.

А «Сбер» изменил параметры выдачи потребительских кредитов, увеличив максимальную сумму займа в 10 раз — с 3 до 30 миллионов рублей. Также стал больше размер кредита, для получения которого не требуется подтверждение доходов.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: