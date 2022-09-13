В августе банки выдали россиянам рекордное с начала 2021 года число кредитных карт

По данным «Скоринг Бюро», которые приводит РБК, в августе 2022 года банки одобрили физическим лицам 1,97 миллиона новых кредитных карт на общую сумму в 149,2 миллиарда рублей. В сравнении с июльскими показателями объем выдачи вырост на 26%, количество — на 13,6%. В Национальном бюро кредитных историй отмечают, что выданное за последний месяц лета число кредиток — рекордное с начала 2021 года: банки оформили 1,35 миллиона кредитных карт, что на 17,4% больше июльского результата. Совокупный лимит по картам увеличился на 26,9% — до 99,97 миллиарда рублей.

Рост спроса на кредитные карты происходит на фоне восстановления всей банковской розницы, считает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. По мнению директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, россияне обзаводятся дополнительной кредиткой «на всякий случай». Об этом говорит снижение уровня утилизации — показателя, отражающего долю доступного лимита по картам: в августе он упал до минимума за последний год — 48,3%.

В числе других причин выросшего спроса на кредитки эксперты называют традиционный сезонный фактор: россияне собирают детей в школы. «Процесс подготовки детей к школе и сопутствующие траты, несомненно, стали одним из факторов, способствовавших утилизации открытых лимитов и выдаче новых карт, поскольку в этом году (в отличие от прошлого) не было государственных выплат, приуроченных к началу учебного года. Также по сравнению с прошлым годом вырос и средний чек на сборы первоклассника», — говорит аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.