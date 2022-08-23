«Сбер» в 10 раз увеличил максимальную сумму потребительского кредита

Как сообщает пресс-служба «Сбера», максимальная сумма займа на любые цели увеличена с 3 миллионов рублей для всех и 8 миллионов для зарплатных клиентов до 30 миллионов рублей. Также увеличена сумма кредита на рефинансирование — теперь она составляет 10 миллионов рублей. Предельная сумма для займа без требования подтверждения дохода, когда нужен только паспорт, также стала больше — решение в этом случае принимается банком по каждому клиенту индивидуально.

Срок кредита составляет от трех месяцев до пяти лет, процентная ставка — от 4,9% годовых в первый месяц при наличии годовой подписки.

По словам директора дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, кредит на любые цели — «самый популярный в России», также банк наблюдает «положительную динамику спроса». В июне текущего года банк выдал 144 миллиарда рублей кредитных средств, а в июле — уже 178 миллиардов. Таким образом, объемы выдачи выросли на 23% за один месяц, а количество выданных кредитов в июле превысило 1 миллион.

«Мы стремимся максимально, насколько это возможно, упростить условия получения потребкредита и поэтому значительно увеличили предельную сумму без подтверждения дохода, максимальная сумма займа также выросла — до 30 миллионов рублей. Уверен, что эти изменения расширят возможности нашего кредитного продукта и помогут тысячам россиян решить свои финансовые задачи», — заявил Широков.

Напомним, в июле долг россиян по кредитным картам превысил 1,5 триллиона рублей. Число активных держателей также увеличилось до более 52 миллионов, что стало рекордом. Также россияне стали реже возвращать долги по микрозаймам. В июле средняя сумма возвращенного долга достигла 6,7 тысячи рублей — это минимальное значение с весны пандемийного 2020 года.