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Карты «Мир» могут начать действовать в Египте, Индии и Китае

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МИД РФ планирует расширить список стран, где можно воспользоваться картами российской платежной системы «МИР». Вскоре они могут заработать в Египте, Индии, Китае и ряде других стран, — сказано в интервью для ТАСС с заместителем главы министерства иностранных дел Александром Панкиным.

Antonina Trushina/shutterstock

«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт "Мир". Ведем активную работу в этом направлении. На разной стадии находятся переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, КНР, Кубой, Мьянмой, Нигерией и другими странами», — заявил политик.

Уже сейчас картой «Мир» можно расплатиться Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Турции и других странах. А месяц назад такая возможность появилась и для российских туристов в Южной Корее. Также ранее появлялись новости о возможной работе платежной системы в Таиланде. Проект планируют внедрить в популярных у туристов местах Таиланда — на Пхукете и в Бангкоке.

После начала специальной военной операции Visa и Mastercard запретили российским банкам оформлять новые карты на их платежной системе, а уже выпущенным запрещены международные платежи.

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