Число кредитных карт на руках у населения достигло рекорда

В июле долг россиян по кредитным картам превысил 1,5 триллиона рублей — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюро кредитных историй. Число активных держателей также увеличилось до более 52 миллионов, что стало рекордом.
При этом число вновь выдаваемых карт постепенно снижается — до 1,7 миллиона. Средний лимит по ним также немного снизился — до 68,7 тысяч рублей. Число карт-должников растет выросло до 3 миллионов.
Количество просроченных долгов по пластиковым картам растет уже седьмой месяц подряд. Спрос на них начал расти в июне лета, когда клиенты банков оформили около 138 тысяч кредиток.
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