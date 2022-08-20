Число кредитных карт на руках у населения достигло рекорда

При этом число вновь выдаваемых карт постепенно снижается — до 1,7 миллиона. Средний лимит по ним также немного снизился — до 68,7 тысяч рублей. Число карт-должников растет выросло до 3 миллионов.

Количество просроченных долгов по пластиковым картам растет уже седьмой месяц подряд. Спрос на них начал расти в июне лета, когда клиенты банков оформили около 138 тысяч кредиток.