Россияне стали реже возвращать долги по микрозаймам

По данным платежного сервиса CloudPayments, которые приводит «Коммерсантъ», в июле средняя сумма возврата в сегменте онлайн-микрозаймов снизилась до 6,7 тысячи рублей, тогда как еще в феврале она была почти в два раза больше — 12,6 тысячи. Аналитики сервиса связывают падение с сезоном отпусков, в рамках которого россияне предпочитают тратить деньги на отдых, а не на возврат кредитов, но при этом по возможности закрывают долги меньшими суммами.

Участники микрофинансового рынка пока не наблюдают ухудшения возвратности займов, отмечая, что доля просроченной задолженности сейчас находится в пределах 25-30% портфеля. Более того, ужесточение требований со стороны банков может только увеличить число клиентов микрофинансовых организаций. «Из-за ужесточения требований со стороны банков, роста ставок по потребительским кредитам некоторым людям становится удобнее обратиться в МФО. А это хорошая платежеспособная аудитория», — считает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

По прогнозу генерального директора микрофинансовой организации «Займер» Романа Макарова, ухудшение платежеспособности россиян может произойти осенью, так как последствия санкций отразились еще не в полной мере. На фоне роста безработицы и в случае нового взлета инфляции финансовое положение граждан страны ухудшится, и ввиду таких прогнозов на данный момент «нет возможности ослаблять требования к заемщикам, по крайней мере до Нового года», добавляет Макаров.