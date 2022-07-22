Банк России вернет ограничение на выдачу иностранной валюты. И вот когда

«Наши банки должны иметь возможность обеспечивать для всех граждан их права на открытые раньше валютные счета и получение суммы в рамках разрешенного лимита десять тысяч. Именно поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Напомним, временный порядок операций с валютой был установлен регулятором в начале марта, запретив приобретать наличные доллары и евро. 18 апреля Банк России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам — но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

До 9 сентября сохраняется общий лимит снятия наличной валюты — это 10 тысяч долларов США или из эквивалент в евро. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Ранее Набиуллина также заявила, что наличные доллары будут обращаться в России «даже в самом апокалиптическом сценарии». Несмотря на готовность обеспечить это, Центробанк все равно будет проводить политику девалютизации. «Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков, если не в рубли, то в дружественную валюту», — отметила глава регулятора.