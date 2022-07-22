Набиуллина: наличные доллары будут обращаться в России «даже в самом апокалиптическом сценарии»

«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», — заявила Набиуллина. По оценкам Банка России, на сегодняшний день в наличном обращении у россиян находится иностранной валюты примерно на 85 миллиардов в долларовом выражении.

Несмотря на готовность обеспечить обращение наличной валюты, Банк России все равно будет проводить политику девалютизации. «Проводим и стимулируем политику девалютизации. Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков, если не в рубли, то в дружественную валюту», — добавила Набиуллина.

Напомним, сегодня Банк России в очередной раз понизил ключевую ставку до 8% годовых. Решение о пятом снижении за три с половиной месяца принято на фоне сохраняющейся несколько недель дефляции. Центробанк также понизил ожидания по инфляции на конец года. По прогнозам, она составит 12-15% в 2022 году, 5-7% — в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.