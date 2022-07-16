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Орешкин заявил, что Россия избавится от от необходимости в SWIFT

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Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин сообщил о том, что власти России постараются избавиться от необходимости пользоваться SWIFT. Его слова передает ТАСС.

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. <…> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — отметил Орешкин.

Как считает помощник президента, мир был «заложником» западной финансовой системы, потому что к ней все привыкли и всем было удобно. Однако сейчас, по его словам, расчеты в рублях и в юанях растут и в связи с этим нужно придумать механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать».

Напомним, ранее в рамках пакета санкций против России ряд российских банков были отключены от системы межбанковского обмена информацией SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, «Открытие», Совкомбанк, «Россия». Промсвязьбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.

Также  банк «Тинькофф» временно прекращает проведение всех исходящих SWIFT-переводов в валюте — в том числе в долларах. Ограничение будет действовать до 1 октября.

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