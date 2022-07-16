Орешкин заявил, что Россия избавится от от необходимости в SWIFT

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. <…> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — отметил Орешкин.

Как считает помощник президента, мир был «заложником» западной финансовой системы, потому что к ней все привыкли и всем было удобно. Однако сейчас, по его словам, расчеты в рублях и в юанях растут и в связи с этим нужно придумать механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать».