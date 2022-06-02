Отключение Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ от SWIFT и отказ от нефти: ЕС утвердил шестой пакет санкций против России

Новые санкции коснутся запрет на импорт российской нефти морем. «Этот запрет в сочетании с национальными решениями, принятыми Германией и Польшей, к концу года сократит импорт российской нефти на 92%», — говорится в сообщении. В ближайшее время он будет дополнен запретом на импорт нефти из России по трубопроводу.

Также от системы международных платежей SWIFT отключат Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС, это должно произойти уже 3 июня.

Кроме того, в пакет санкций включили запрет на страхование, связанный с отгрузкой нефти в третьи страны — чтобы Москва не смогла перенаправить поставки. Также запретили работу трех российских СМИ, «занимающихся распространением пропаганды» и внесли в список несколько десятков россиян, включая Алину Кабаеву.

Помимо этого, продлится запрета на экспорт в Россию химической продукции и высокотехнологичных товаров и вводится ограничение на оказание консультационных услуг для российских операторов.