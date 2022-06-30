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ЦБ повысил лимит переводов за рубеж до 1 млн долларов в месяц для россиян

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Банк Росси повысил лимит на переводы валюты для физических лиц. Вместо нынешних 150 тысяч долларов ограничения сменили на 1 млн долларов в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Shutterstock.com

«С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении.

Изменения лимитов связаны «с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке». Такой же порог установили в отношении переводов физических лиц — резидентов из «дружественных» стран.

Напомним, 8 июня Банк России резко повысил лимит денежных переводов, которые российские резиденты могут совершать на зарубежные счета. Если ранее физические лица могли отправлять за границу до 50 тысяч долларов в месяц, то теперь этот порог поднят до 150 тысяч. Такую же сумму за календарный месяц могут отправлять резиденты «дружественных» стран.

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