Центробанк втрое повысил лимит денежных переводов за рубеж

Банк России резко повысил лимит денежных переводов, которые российские резиденты могут совершать на зарубежные счета. Если ранее физические лица могли отправлять за границу до 50 тысяч долларов в месяц, то теперь этот порог поднят до 150 тысяч. Такую же сумму за календарный месяц могут отправлять резиденты «дружественных» стран.
При этом через компании, пересылающие деньги без открытия счета, можно будет отправлять не более 10 тысяч долларов в месяц. Ранее таким образом за рубеж можно было переводить не более 5 тысяч долларов.
«Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции», — говорится в сообщении ЦБ.
Отмечается, что ограничения будут действовать до 30 сентября.
Комментарии (0)