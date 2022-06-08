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Деньги

Центробанк втрое повысил лимит денежных переводов за рубеж

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Банк России резко повысил лимит денежных переводов, которые российские резиденты могут совершать на зарубежные счета. Если ранее физические лица могли отправлять за границу до 50 тысяч долларов в месяц, то теперь этот порог поднят до 150 тысяч. Такую же сумму за  календарный месяц могут отправлять резиденты «дружественных» стран. 

Ultraskrip / Shutterstock.com

При этом через компании, пересылающие деньги без открытия счета, можно будет отправлять не более 10 тысяч долларов в месяц. Ранее таким образом за рубеж можно было переводить не более 5 тысяч долларов.

«Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что ограничения будут действовать до 30 сентября.

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