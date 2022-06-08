Центробанк втрое повысил лимит денежных переводов за рубеж

При этом через компании, пересылающие деньги без открытия счета, можно будет отправлять не более 10 тысяч долларов в месяц. Ранее таким образом за рубеж можно было переводить не более 5 тысяч долларов.

«Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции», — говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что ограничения будут действовать до 30 сентября.