Минфин прогнозирует падение реальных доходов россиян на 6,8%

Рост реальных доходов ожидается в 2023 году на уровне 1,3%. По предварительным подсчетам Минфина, в 2022 году реальная зарплата снизится на 3,8%, а в следующем году намечен рост 0,8%. Безработица в 2023 году может составить 6,6%, но к 2025-му ее уровень снизится до 4,5%

Напомним, объем выдачи потребительских кредитов в России за первые четыре месяца 2022 года сократился почти в два раза по сравнению с аналогичными показателями 2021-го. Однако в сравнении с пандемийным 2020 годом снижение не такое заметное — 23,9%.

Как сообщил глава Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума, вернуть ВВП России к уровню 2021 года получится через 10 лет. Раньше восстановить экономику страны, пострадавшую от санкций, вряд ли удастся.