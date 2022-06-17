Для восстановления ВВП до уровня 2021 года потребуется около 10 лет. Такие сроки приводит глава Сбербанка Герман Греф

По оценкам Грефа, из-за санкционных ограничений на экспорт товаров сейчас до 15% ВВП под угрозой. Как результат, инерционное возвращение на уровень ВВП 2021 года может занять 10 лет.

Согласно прогнозу Сбербанка, падение ВВП России в 2022 году ожидается в районе 7%, в 2023 году — 10,3%. После этих двух лет замедление экономики может начать сокращаться. Однако к нулевому уровню она сможет вернуться не раньше 2030 года, тогда как рост мировой экономики к этому времени будет доходить до 35%.

Однако даже к нулевому уровню она сможет вернуться не ранее 2030 года. При этом рост мировой экономики к 2030 году может достигать 35%.