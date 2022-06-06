Как показывает отчет Национального бюро кредитных историй, в январе-апреле 2022 года банки выдали россиянам потребительских кредитов на сумму 0,74 триллиона рублей, что на 46,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший объем выданных за первые четыре месяца 2022 года потребительских кредитов был отмечен в Москве — 96,4 миллиарда рублей, Московской области — 53,1 миллиарда рублей, Петербурге — 37,5 миллиарда рублей, Свердловской области — 25,2 миллиарда рублей, а также Краснодарском крае — 24,8 миллиарда рублей.

Серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов за аналогичный период продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (-53,7%), Пермский край (-51,3%), Республика Саха (Якутия) (-51,1%), а также Иркутская область (-50,8%) и Красноярский край (-50,5%). В Москве и Петербурге данный показатель сократился на 35,0% и 43,3% соответственно.

Как отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков, ситуация с выдачей потребительских кредитов «схожа с карантинной весной 2020 года» с тем отличием, что основной удар по розничному кредитованию пришелся не на апрель-май, как два года назад, а на март-апрель.

Существенное сокращение выдачи за эти месяцы объясняется ростом рыночных ставок после увеличения в марте ключевой, а также риск-политикой банков, которые «продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан».

«Потребкредиты в последнее время выдавались, прежде всего, тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находилось на высоком уровне. При этом стоит отметить, что и сами люди сейчас придерживаются тактики снижения своей кредитной активности, ограничения потребления и, как следствие, более осторожного отношения к принятию новых долговых обязательств», — резюмировал Волков.