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Одна из крупнейших криптобирж Binance временно приостановила вывод биткоина

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Международная криптобиржа Binance временно прекратила вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за «зависшей транзакции». Об этом заявил генеральный директор компании Чанпэн Чжао в Twitter.

Сначала он сказал, что технические службы смогут решить проблемы в течение 30 минут. Однако затем признал, что на устранение технического сбоя понадобится «чуть больше времени». Также Чанпэн Чжао уточнил, что неисправность влияет только на Bitcoin. Так,  пользователи все еще могут выводить биткойн, например, через токены BEP-20.

Добавим, что сегодня курс биткоина упал на 13%, до $23 748.  Это минимум с конца 2020 года.

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