Одна из крупнейших криптобирж Binance временно приостановила вывод биткоина

Сначала он сказал, что технические службы смогут решить проблемы в течение 30 минут. Однако затем признал, что на устранение технического сбоя понадобится «чуть больше времени». Также Чанпэн Чжао уточнил, что неисправность влияет только на Bitcoin. Так, пользователи все еще могут выводить биткойн, например, через токены BEP-20.