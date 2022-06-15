Сбербанк вернет возможность бесконтактной оплаты через SberPay

«У нас есть SberPay как способ интернет-платежей, он продолжает работу, и мы видим рост пользователей. А в четвертом квартале мы планируем вернуть на Android SberPay как способ оплаты телефоном», — приводит РИА «Новости» слова первого зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева. Отдельно он отметил, что для пользователей устройств под управлением iOS вернуть сервис в ближайшее время не удастся из-за закрытого характера операционной системы.

В качестве альтернативы для пользователей iOS доступна оплата через сервис «SberPay QR». «Сейчас в качестве альтернативного варианта клиентам на iOS доступна оплата покупок с помощью "SberPay QR" — по данным нашей аналитики, пользователи начинают активно оплачивать без карты именно сканируя или показывая QR SberPay. Мы активно развиваем данные методы оплаты телефоном и каждый день все больше партнеров подключают такой способ оплаты», — добавил Царев.

Сервис «SberPay QR» позволяет оплачивать покупки при помощи QR-кода. Сделать это можно двумя способами. Первый позволяет сгенерировать персональный QR-код: для этого нужно зайти в приложение банка, нажать на значок QR, перейти во вкладку «Оплатить» и дать кассиру отсканировать полученный QR-код. Данная услуга доступна только в магазинах-партнерах, которые поддерживают технологию «QR покупателя». Второй способ предполагает сканирование готового QR-код продавца — сделать это можно также в приложении банка.

Сервис SberPay позволял совершать платежи со своего смартфона. Для этого необходимо было добавить карту в специальное одноименное приложение, доступное на смартфонах Android с технологией бесконтактной оплаты NFC и операционной системой версии 7.0 или выше, а также иметь карту Сбербанка платежной системы «Мир».

Напомним, в мае «Тинькофф Банк» запустил собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона. Он получил название Tinkoff Pay и уже сейчас позволяет совершать онлайн-покупки без ввода данных карты. Позже стало известно, что держатели банковских карт платежной системы «Мир» смогут оплачивать покупки смартфоном. Операции будут проводиться с помощью QR-кода.