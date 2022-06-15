Новый способ оплаты станет доступен с 25 октября 2022 года. Банки смогут проводить операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов, сформированных на мобильном устройстве клиента. Отмечается, что такие операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. Кроме того, для считывания QR-кода нового типа также понадобятся доработки на стороне продавцов.

«QR-код в данном случае выступает еще одним форм-фактором карты и позволяет оплачивать товары и услуги без предъявления банковской карты, только с помощью смартфона. Держатель карты «Мир» формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии», — приводят «Известия» заявление пресс-службы платежной системы «Мир».

В разработке и внедрении нового способа оплаты по национальным картам участвует банк «Русский Стандарт». Также к проекту планирует подключиться банк «Открытие», представители которого уточняют: новый способ предусматривает несколько сценариев генерации QR-кодов — в мобильном приложении банка и в MirPay.

«Этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП). Предполагается, что покупатель будет только открывать мобильное приложение банка и показывать QR-код продавцу. Сейчас же пользователям необходимо выполнить на порядок больше действий: включить камеру смартфона, отсканировать QR-код, открыть мобильное приложение и подтвердить платеж», — отметили представители «Открытия».

Напомним, в мае «Тинькофф Банк» запустил собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона. Он получил название Tinkoff Pay и уже сейчас позволяет совершать онлайн-покупки без ввода данных карты.