«Тинькофф Банк» запустил собственный сервис для покупок с помощью смартфона

Как пишет РБК со ссылкой на вице-президента банка и руководителя сервиса «Тинькофф Кассы» Сергея Хромова, Tinkoff Pay по своему функционалу напоминает Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Кроме того, в него будут внедрены платежные сервисы из экосистемы «Тинькофф».

Для оплаты покупок через Tinkoff Pay не нужно держать карту под рукой, вводить данные и ждать СМС-подтверждения. Оплата происходит в приложении, поэтому данные клиентов банка никуда не передаются. Tinkoff Pay доступен всем клиентам банка, у которых установлено мобильное приложение. При нажатии на кнопку деньги не спишутся сразу — пользователи будут перенаправлены в приложение банка для подтверждения оплаты.

Разные элементы Tinkoff Pay будут запущены поэтапно в течение 2022-2023 годов. Уже сейчас оплата через сервис доступна в более чем 30 интернет-магазинах, список которых, обещают в банке, пополняется ежедневно. Сервис доступен тем магазинам, у которых есть эквайринг от «Тинькофф Кассы», соответствующая кнопка у них появится автоматически.

Позднее оплата через Tinkoff Pay станет доступна в офлайн-магазинах. Для этого в сервис будет встроена NFC-технология — покупатель должен будет приложить смартфон к платежному терминалу. Данный способ оплаты будет доступен на смартфонах с Android для держателей карт всех платежный систем, в том числе Visa и Mastercard.

Напомним, ранее в России появился магазин приложений NashStore — отечественный аналог Google Play. Магазин приложений работает на базе Android, в нем представлены более тысячи программ. Ранее демоверсию магазина приложений для пользователей Android под названием RuMarket запустил также гендиректор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский.