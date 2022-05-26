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«Трудно понять, как нам избежать рецессии»: глава Всемирного банка — о будущем мировой экономики

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Мировую экономику ждет замедление темпов роста из-за ситуации между Россией и Украиной, которая негативно повлияет на мировой ВВП в целом. Такой прогноз дал глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Shutterstock.com

По словам Малпасса, которые приводит Reuters, спровоцирует глобальную рецессию мировой экономики ситуация между Россией и Украиной и ее влияние на цены на продукты питания и энергоносители, а также доступность удобрений. Так, экономика Германии, четвертая по величине в мире, уже существенно замедлилась ввиду повышения цен на энергию. Развивающиеся страны пострадали еще сильнее из-за нехватки удобрений и продовольствия — в частности, перебои поставок зерна станут ударом для Ливана, у которого нет собственных запасов зерновых.

Экономики России и Украины, как ожидается, столкнутся со значительным спадом, в то время как в Европе, Китае и США рост замедлится. «Когда мы смотрим на мировой ВВП… Сейчас трудно понять, как нам избежать рецессии. […] Идея удвоения цен на энергоносители сама по себе может спровоцировать рецессию», — резюмировал Малпасс.

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Напомним, ранее председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин выступил с докладом на заседании Совета Федерации. Инфляция до 20% по итогам 2022 года, минимум два года на перестройку экономики на фоне санкций и несогласие с арестом золотовалютных резервов — публикуем главные тезисы.

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