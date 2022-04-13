Инфляция до 20% по итогам года и экономика на фоне санкций: главные заявления Алексея Кудрина

Инфляция в России по итогам 2022 года может достичь 20%. «Мы перешли к другому темпу инфляции, который в этом году будет высоким, скорее всего до 20%, может быть в диапазоне от 17% до 20%», — заявил Кудрин.

Экономике России потребуется как минимум два года на перестройку в том случае, если санкции, наложенные на страну, сохранятся на нынешнем уровне. «Конечно, нашей экономике придется перестраиваться, мне кажется что надо разделить среднесрочный и долгосрочный период. Если санкции сохранятся на том же уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года потребуется, не меньше. Я бы сказал, что это первый этап, а дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров», — отметил председатель Счетной палаты.

По мнению Кудрина, Россия должна выразить несогласие с арестом золотовалютных резервов станы, а также работать над их разморозкой. Управление резервами, по его словам, осуществлялось в строгом соответствии с законом, было эффективным и ответственным. «Золотовалютные резервы — необходимый институт любого государства, особенно с таким сильным платежным балансом, как у нас. Соответственно, размещаться они могут только вне Российской Федерации. Конечно, арест таких золотовалютных резервов - это крайняя мера, безусловно, непредвиденная, редко встречающаяся в истории финансовых систем. Мы можем только высказать свое несогласие с этим и вести работу, чтобы впоследствии они были разморожены, что, я думаю, и нужно делать», — сказал Кудрин.

Что касается рубля, то он будет укрепляться по мере заинтересованности других стран в партнерстве с Россией и взаимной торговле, считает Кудрин. При этом расчеты в рублях, по его мнению, возможны только с заинтересованными странами, так как рубль утратил статус свободно конвертируемой валюты. «У большинства стран, у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах. […] Рубль постепенно, шаг за шагом, будет увеличивать свою роль — медленно, шаг за шагом, по мере того, как будет расти заинтересованность стран во взаимной торговле», — заявил глава Счетной палаты.

Также Кудрин выразил надежду на то, что в России не будут приняты меры, затрудняющие процедуру возвращения иностранных компаний на российский рынок. «Я слышал от председателя правительства, что да, будет возможность вернуться. Надеюсь, что не будет принято каких-то таких мер, которые затрудняли бы возвращение», — отметил он.

Ранее председатель Счетной палаты спрогнозировал спад ВВП России по итогам 2022 года выше 10%. «Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение. […] Есть и другие оценки экспертов. Есть разные оценки, снижение от 8 до 10%», — отметил он.