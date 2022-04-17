Гендиректор Gett в России запустил RuMarket — аналог Google Play

На Rumarket уже доступны приложения крупных российских банков и другие необходимые сервисы. Первую версию RuMarket обещают сделать бесплатной как для пользователей, так и для разработчиков. Однако в дальнейшем планируется ввести монетизацию, а также дифференциацию приложений по рейтингу пользователей и безопасности. При этом приложения будут проходить модерацию и проверяться системой на вирусы.

По ожиданиям авторов проекта, инвестиции в проект составят около 100 млн рублей до полной окупаемости RuMarket, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта. Инвесторами стали Сморгонский и группа частных IT-инвесторов, имена которых не уточняются.