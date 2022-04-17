Гендиректор Gett в России запустил RuMarket — аналог Google Play

Гендиректор российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский запустил демоверсию магазина приложений для пользователей Android под названием RuMarket. Он может стать аналогом Google Play. Об этом сообщает ТАСС.
На Rumarket уже доступны приложения крупных российских банков и другие необходимые сервисы. Первую версию RuMarket обещают сделать бесплатной как для пользователей, так и для разработчиков. Однако в дальнейшем планируется ввести монетизацию, а также дифференциацию приложений по рейтингу пользователей и безопасности. При этом приложения будут проходить модерацию и проверяться системой на вирусы.
По ожиданиям авторов проекта, инвестиции в проект составят около 100 млн рублей до полной окупаемости RuMarket, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта. Инвесторами стали Сморгонский и группа частных IT-инвесторов, имена которых не уточняются.
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