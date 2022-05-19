ЦБ разрешил продавать россиянам валюту. Но есть исключения

В силе остаются ограничения на продажу американской и европейской валюты. До 9 сентября граждане смогут покупать только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.

Теперь россияне смогут без ограничений покупать британские фунты, турецкие лиры, китайские юани, швейцарские франки, шведские кроны и иную валюту. В ЦБ объяснили, что это связано «с наличием у банков остатков иностранных банкнот».