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ЦБ разрешил продавать россиянам валюту. Но есть исключения

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Банк России смягчает правила покупки иностранной валюты. Россияне с 20 мая смогут приобретать в банках любые иностранные деньги, кроме долларов США и евро. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

Shutterstock.com

В силе остаются ограничения на продажу американской и европейской валюты. До 9 сентября граждане смогут покупать только те доллары и евро, которые поступили в кассы банков после 9 апреля.

Теперь россияне смогут без ограничений покупать британские фунты, турецкие лиры, китайские юани, швейцарские франки, шведские кроны и иную валюту. В ЦБ объяснили, что это связано «с наличием у банков остатков иностранных банкнот».

Инструкция: как сейчас купить доллары и евро в России? А снять валюту? Можно ли переводить доллары и евро за рубеж?

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