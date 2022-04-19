ЦБ разрешил продавать валюту, но банки столкнулись с дефицитом иностранных наличных

Сотрудники нескольких банков рассказали, что наличная валюта появится в отделениях позже: после 20 апреля или на неделе с 25 апреля. В Сбере купить иностранные наличные деньги можно было только в офисах «СберПремьер» для премиальных клиентов.

Небольшие банки и обменные пункты предлагали купить клиентам валюту по значительно завышенным курсам: доллар продавали по 100 рублей, евро — по 110 рублей. В Петербурге нехватку валюты зафиксировали в «Юникредите» и «Росбанке».

Эксперты считают, что нехватка валюты связана с ограничениями ЦБ: банки могут продавать в виде наличных только те иностранные деньги, которые поступили в кассы после 9 апреля. Когда именно ситуация нормализуется, в банках не уточнили.

При этом ажиотажного спроса на валюту в банках не отмечают. «Очевидно, что большая часть населения либо уже аккумулировала валюту в наличных средствах дома, либо (меньшая часть) вывезла эту валюту в наличной форме за рубеж», — отметил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

Напомним, Банк России смягчил правила приобретения валюты. С 18 апреля россияне вновь могут купить в банках доллары и евро наличными.