Как пишет РБК со ссылкой на результаты исследования аналитического центра НАФИ, наибольшую готовность обратиться в банк за заемными средствами выразили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — таким образом, планируют взять кредит в ближайшие 2-3 месяца 12% респондентов из данной группы. Наименьшую готовность показали россияне от 55 лет и старше — таких всего 6%.

Мужчины почти вдвое чаще женщин говорили о планах взять кредит — 10% против 6% соответственно. В целом только 8% опрошенных россиян готовы взять кредит в ближайшие 2-3 месяца. Опрос проводился в апреле, участие в нем приняли 1 600 человек старше 18 лет из 53 регионов страны.

Среди видов кредитов, которые россияне хотели бы взять в ближайшие месяцы, лидируют потребительский кредит для крупных покупок (бытовая техника, электроника, мебель), кредит на строительство или ремонт, а также кредит на покупку автомобиля.

Напомним, по итогам 2021 года объем выданных в России ипотек обновил исторический рекорд. Только за полных 11 месяцев он превысил 5 триллионов рублей. А в марте 2022-го Виталий Милонов предложил приостановить деятельность коллекторов в России. По его мнению, в условии санкций их работа «негативно скажется на эмоциональном и социальном самочувствии граждан».