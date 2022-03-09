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Путин подписал закон об отмене НДС за покупку золотых слитков

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Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС за покупку физическими лицами золотых слитков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Shutterstock.com

Закон вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Для этого освобождаются от НДС операции по продаже россиянам драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ. Закон имеет обратную силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

До принятия закона приобретение физическими лицами всех драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС в размере 20% от стоимости. Правило также распространялось на слитки из хранилищ. При их обратной продаже уплаченный налог не возвращался.

Кроме того, подписанный Путиным закон запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы — упрощенную или патентную системы налогообложения — в ювелирной отрасли как при закупке металла, так и при реализации ювелирных изделий.

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