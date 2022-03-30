Сбербанк аннулирует одобренные на старых условиях заявки на ипотеку

«С 1 марта Сбербанк изменил ставки по ипотечным кредитам. При этом в период до 30 марта включительно банк продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости. Если заявка была одобрена до 1 марта, то для выхода на сделку с 31 марта и позже клиентам надо будет подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение банка», — отметили в кредитной организации.

Как пишет «Коммерсантъ», пользователи уже сообщают, что банк аннулировал одобренные заявки по ставке 9,8%. Сейчас ставки по ипотеке в банке начинаются от 19%.

Напомним, Банк России рекомендовал финансовым организациям проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. По состоянию на указанную дату официальный курс доллара составлял 75,75 рублей, евро — 86,13 рублей.

Также крупнейшие российские банки заявили, что не будут повышать процентные ставки по уже выданным кредитам, несмотря на резкое повышение Центробанком ключевой ставки.