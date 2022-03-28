ЦБ попросил банки конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля

Банк России рекомендовал финансовым организациям проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. По состоянию на указанную дату официальный курс доллара составлял 75,75 рублей, евро — 86,13 рублей.
В письме регулятора сказано, что изменение обязательств не должно ухудшать кредитную историю заемщика. Заявления на пересмотр условий будут принимать до 31 мая 2022 года. ЦБ РФ посоветовал банкам в первую очередь рассмотреть кредиты, по которым соблюдаются три условия:
- остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал 150 000 долларов или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату,
- заем выдавался до 22 февраля 2022 года для покупки жилой недвижимости, при этом у заемщика в собственности нет другого жилья,
- просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.
По данным Центробанка, на такие займы приходится 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте. На 1 февраля общий объем задолженности ипотечных кредитов в иностранной валюте составил 16,64 млрд рублей, или 0,14% портфеля жилищных кредитов.
Напомним, крупнейшие российские банки заявили, что не будут повышать процентные ставки по уже выданным кредитам, несмотря на резкое повышение Центробанком ключевой ставки.
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