ЦБ попросил банки конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля

В письме регулятора сказано, что изменение обязательств не должно ухудшать кредитную историю заемщика. Заявления на пересмотр условий будут принимать до 31 мая 2022 года. ЦБ РФ посоветовал банкам в первую очередь рассмотреть кредиты, по которым соблюдаются три условия:

остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал 150 000 долларов или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату,

заем выдавался до 22 февраля 2022 года для покупки жилой недвижимости, при этом у заемщика в собственности нет другого жилья,

просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.

По данным Центробанка, на такие займы приходится 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте. На 1 февраля общий объем задолженности ипотечных кредитов в иностранной валюте составил 16,64 млрд рублей, или 0,14% портфеля жилищных кредитов.

Напомним, крупнейшие российские банки заявили, что не будут повышать процентные ставки по уже выданным кредитам, несмотря на резкое повышение Центробанком ключевой ставки.