Western Union прекратила работу в России и Беларуси

Денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта, будут доступны для получателей в других странах в любое время. Переводы, отправленные в Россию и не выплаченные получателю до 24 марта, будут возвращены отправителю.

В случае, если отправитель из России захочет получить возврат перевода, сделать это можно будет в отделение одного из партнеров Western Union.

Напомним, с 10 марта российские карты Visa и Mastercard временно не работают за пределами страны. Карты, выпущенные российскими банками, не принимают за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play. Россиянам уже начали предлагать отправиться в Узбекистан, чтобы оформить карту Visa. Рассказываем, во сколько обойдется вожделенная карточка.