Российский туроператор предлагает отправиться в Узбекистан, чтобы оформить карту Visa

Тур под названием «За Visa в Узбекистан» появился в каталоге туроператора «Веди Групп», стоимость удовольствия — 23 тысячи рублей. Поездка рассчитана на три дня. Первый включает в себя прибытие, размещение и свободное время. Во второй день туристов накормят завтраком, сопроводят до банка для оформления карты Visa и Mastercard, после чего отправят на экскурсию по Ташкенту. На третий день путешественники по желанию могут посетить Ташкентский метрополитен, а после — организованно отправиться в аэропорт.

В разделе «Условия бронирования» на сайте туроператора размещена информация об открытии и комиссии по картам Visa. Отмечается, что для получения заветного пластика «минимальное количество ночей — две».

В стоимость тура не включены сам авиаперелет и экскурсии — их нужно оплачивать отдельно. Стоимость перелета из Екатеринбурга начинается от 47 000 рублей, из Москвы — от 28 000 рублей, Минеральных Вод — от 42 100 рублей, Уфы — от 43 100 рублей, Казани — от 42 800 рублей.

Напомним, с 10 марта российские карты Visa и Mastercard временно не работают за пределами страны. Карты, выпущенные российскими банками, не принимают за границей, в иностранных магазинах, в кошельках Apple Pay и Google Play.