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ЦБ разрешил российским банкам не учитывать вызванные санкциями проблемы заемщиков

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Банк России принял дополнительные меры поддержки кредитных организаций. Регулятор разрешил не учитывать проблемы заемщиков, вызванные введением санкций.

Shutterstock.com

В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям:

  • возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций;
  • возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам;
  • возможность для находящегося на балансе банков имущества, а также для целей расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к I и II категории качества, использовать оценку стоимости, осуществленную по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Также регулятор рекомендует банкам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам в случае, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля в результате действия санкций.

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