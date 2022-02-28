Экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки от всех внешнеторговых договоров

«На основании предложений Министерства Финансов Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», — говорится в сообщении Минфина.

Напомним, сегодня Банк России резко повысил ключевую ставку до 20% годовых. Последний раз ее поднимали 11 февраля — тогда ставка составляла 9,5%. Также регулятор принял дополнительные меры поддержки кредитных организаций и разрешил не учитывать проблемы заемщиков, вызванные введением санкций.