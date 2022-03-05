В России на 2 триллиона рублей вырос объем наличных денег. Это рекордный показатель за 20 лет

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России, в относительном выражении прирост стал максимальным с декабря 2009 года, когда число наличных выросло на 15,1%. А в абсолютном выражении — с 2002 года, когда ЦБ начал вести эту статистику.

Спрос на наличные деньги начался с 24 февраля, когда Россия объявила о начале «военной спецоперации» на территории Украины. Россияне сняли со счетов 111,3 миллиарда рублей, а 28 февраля объем наличных увеличился еще на 1,4 триллиона рублей.