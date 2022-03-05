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В России на 2 триллиона рублей вырос объем наличных денег. Это рекордный показатель за 20 лет

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В России на 14,7% вырос спрос на наличные деньги. За февраль граждане сняли 2 триллиона рублей. Сейчас в обороте находится до 15,82 триллиона рублей наличными. В абсолютном выражении это максимум за 20 лет.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России, в относительном выражении прирост стал максимальным с декабря 2009 года, когда число наличных выросло на 15,1%. А в абсолютном выражении — с 2002 года, когда ЦБ начал вести эту статистику.

Спрос на наличные деньги начался с 24 февраля, когда Россия объявила о начале «военной спецоперации» на территории Украины. Россияне сняли со счетов 111,3 миллиарда рублей, а 28 февраля объем наличных увеличился еще на 1,4 триллиона рублей.

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