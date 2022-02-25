Россияне сняли 111 млрд рублей наличных в день начала военной операции на Украине

В 2020 году россияне из-за эпидемии коронавируса сняли 174,9 млрд рублей наличными. Это в 1,5 раза больше, чем в нынешнее время. Центральный банк России отмечает, что фиксирует операции, связанные с получением купюр через банки за полный день, но к данным за 24 февраля добавляются сведения за выходной — 23 февраля.