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Россияне сняли 111 млрд рублей наличных в день начала военной операции на Украине

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В России за первый день специальной военной операции в Донбассе сняли наличных на 111,3 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка. Это рекордный рост с 27 марта 2020 года.

В 2020 году россияне из-за эпидемии коронавируса сняли 174,9 млрд рублей наличными. Это в 1,5 раза больше, чем в нынешнее время. Центральный банк России отмечает, что фиксирует операции, связанные с получением купюр через банки за полный день, но к данным за 24 февраля добавляются сведения за выходной — 23 февраля.

Напомним, для клиентов российских банков, попавших под санкции, станут недоступны платежные сервисы Apple Pay и Google Pay. Также пользователи карт не смогут расплатиться ими за границей.

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