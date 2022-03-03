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Россиянам планируют предоставить кредитные каникулы до конца сентября

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Правительство предложило предоставить россиянам кредитные каникулы сроком до 30 сентября 2022 года. Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение Государственной думы.

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«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул" […] до 30 сентября 2022 года», — говорится в пояснительной записке. В случае необходимости правительство сможет продлить действие данного механизма.

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Также докуменом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие разрешительные и лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности.

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Режим кредитных каникул предусматривает отсрочку платежей по кредиту или изменение условий кредитного договора — например, снижение размера платежей. Механизм уже вводили в России из-за пандемии коронавируса — он действовал с 20 марта 2020 года по 30 сентября 2021-го, а также с 1 ноября по 31 декабря 2021-го.

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