Президент запретил зачислять валюту на зарубежные счета. Что это значит? Как платить в иностранных онлайн-магазинах? Что с валютой внутри страны?

Получается и деньги я не могу никому за рубеж перевести?

Да, переводить деньги за рубеж из России, судя по всему, будет нельзя. При этом отправлять средства с иностранных счетов в страну никто не запрещает.

Важно отметить, что формулировки пока трактуются по-разному. Как и с любыми указами и законами нужно подождать разъяснений, которые объяснят, как это практически будет действовать.