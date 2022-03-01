Президент запретил зачислять валюту на зарубежные счета. Что это значит? Как платить в иностранных онлайн-магазинах? Что с валютой внутри страны?

28 февраля стало известно, что президент России подписал указ, которым запретил российским гражданам и компаниям перечислять валюту на счета за рубежом. Что это значит? Как это отразится на обычных людях? Можно ли будет расплатиться в зарубежных интернет-магазинах? Разбираемся вместе с деканом факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлией Вымятниной.
Что значит означает указ Путина? Мне нельзя иметь счет за рубежом?
Счет за рубежом иметь по-прежнему можно. Также не запрещено получать на него зарплату или какие-то другие платежи. Но переводить на этот счет деньги из России нельзя — ни через банки, ни через любые другие платежные системы (типа PayPal).
Получается и деньги я не могу никому за рубеж перевести?
Да, переводить деньги за рубеж из России, судя по всему, будет нельзя. При этом отправлять средства с иностранных счетов в страну никто не запрещает.
Важно отметить, что формулировки пока трактуются по-разному. Как и с любыми указами и законами нужно подождать разъяснений, которые объяснят, как это практически будет действовать.
А как мне платить иностранным сервисам, оплачивать услуги зарубежных контрагентов, платить за недвижимость (если она у меня есть)?
Опять же, пока не очень понятно, какова будет конкретная трактовка написанного в указе. Возможно, что оплачивать что-то за границей по-прежнему можно будет со счетов, открытых внутри России в банках, не попавших под санкции. Но здесь остается много вопросов к тому, как долго будут вне санкций все эти оставшиеся банки, а также как будет трактоваться эта мера в разъяснениях для банков. Плюс сохраняется неопределенность, не будет ли с обратной стороны – со стороны иностранных контрагентов – блокировок любых платежей из России (нежеланием заниматься поставками чего бы то ни было в Россию нарастает).
Что мне грозит, если я не подчинюсь?
А вот ответа на этот вопрос пока нет. Скорее всего, разъяснения по этому поводу должны последовать позднее.
А в России я держать деньги в валюте могу?
В России пока не запретили хождение иностранной валюты. Прогнозировать, что будет дальше, каковы будут возможности этой валютой распоряжаться, очень сложно. Ситуация крайне непредсказуема.
Зачем все это делается?
Экономическая целесообразность тут предельно проста – остановить отток капитала за границу всеми доступными способами. Мы фактически возвращаемся в ситуацию, когда нам будет остро нужна иностранная валюта, чтобы оплачивать те товары и услуги, которые нам абсолютно необходимы, и которые мы покупаем за границей при условии, что нам их продадут, конечно. Надеюсь, что по крайней мере медицинская техника и лекарства будут продолжать закупаться. Поэтому принимаются меры, чтобы валюта максимально оставалась внутри страны.
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