В Смольном отчитались о росте средней зарплаты в Петербурге. Теперь она составляет 73 тысячи рублей

Отмечается, что новые показатели сравнивали с пандемийным 2020 годом. Промышленность выросла на 7,5%. Оборот организаций по сравнению с 2020 годом увеличился на 55,5% и составил 21,4 трлн рублей. Внешняя торговля за январь — ноябрь 2021 года набрала около 51 млрд долларов. Этот показатель за отчетный период увеличился на 32%.

Розничная торговля также показывает рост. Ее оборот за год — 1,9 трлн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2020 годом. В Петербурге увеличился объем платных услуг населению. За год он вырос на 22,1% и составил 609,6 млрд рублей. Однако и инфляция в городе также подросла. За год она поднялась на 8,7%, что сходится с динамикой в целом по стране.

В Смольном отмечают, что средняя зарплата за январь — ноябрь 2021 выросла на 10,7% и составила 73 392 рубля. Уровень безработицы в Петербурге составляет около 0,8%, что считается одним из самых низких по стране. В декабре 2020 года этот показатель был 3,2%. За год ввели в эксплуатацию более 3 млн 463 тыс. квадратных метров жилья, что на 2,8% больше, чем в 2020 году.

«Высокие показатели года — это следствие принятых своевременно мер поддержки экономики, взвешенного и сбалансированного подхода к развитию города и труд каждого петербуржца», — сказал губернатор Александр Беглов.

Напомним, годовая инфляция в России в октябре 2021 года составила 8,13%, преодолев восьмипроцентный порог впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.