Годовая инфляция в Петербурге выросла быстрее, чем в Москве, и составила 8,7%

В среднем по России годовая инфляция составила 8,39%. За декабрь потребительские товары подорожали на 0,82%. Больше всего рост цен заметен на фруктах и овощах — они выросли сразу на 13,98%. За декабрь они стали дороже на 3,55%. Уточняется, что это усредненный показатель. Некоторые продукты прибавили в цене более 10%.

Капуста за месяц подорожала на 19,6%, огурцы — на 19,1%, чеснок — на 13,8%. Подешевели апельсины (-6,1%) и лимоны (-2%).

В за последний месяц 2021 года возросла стоимость куриных яиц — 3,91%, сливочного масла и макарон – 3%. За декабрь на 4,1% подорожала гречка, селедка — на 3,5%. За год охлажденная и замороженная курица выросла в цене на 26%, но за декабрь ее стоимость опустилась на 1,04%.

В секторе непродовольственных товаров больше всего подорожали строительные товары — на 23,75%, табак — на 16,37%, телерадиотовары — на 12,74%, бензин — на 8,84%. В среднем товары в этом сегменте за год выросли в цене на 8,58%, а услуги – на 4,98%.

Напомним, розничные сети России намерены ограничить наценки на социально значимые продукты в магазинах. В течение всего 2022 года повышение цен на товары не должно выйти за пределы 10%.