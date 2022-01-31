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Производители молока в России предупредили о резком росте цен на товары

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Сразу несколько крупных производителей молочной продукции в России предупредили о возможном подорожании товаров, пишет «Коммерсантъ».

Shutterstock.com

Компания Danone, владеющая брендами «Простоквашино» и «Активиа», подтвердила рост цен на свою продукцию в размере 10%. Производитель отмечает, что сильно подорожала себестоимость, упаковка и логистика. И в компании Valio готовятся к росту цен на свою продукцию. Одним из факторов также называют повышение себестоимости

Однако в Минсельхозе отметили, что не видят причин для изменения ценников на молочную продукцию. Но признают, что возможно подорожание отдельных товаров.

Напомним, в начале декабря 2021 года один из крупнейших петербургских производителей молока «Пискаревский молочный завод» объявил ритейлерам о значительном росте цен на свою продукцию. Вслед за ним стоимость своей продукции подняли и другие участники рынка.

Также производители сладостей предупредили ритейлеров о повышении цен на продукцию с 1 февраля. Среди них крупнейшие компании, такие как Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром» и «Славянка».

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