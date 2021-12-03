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Деньги

В Петербурге поднимут цены на молочную продукцию до 10%

Один из крупнейших петербургских производителей молока «Пискаревский молочный завод» объявил ретейлерам о значительном росте цен на свою продукцию. Вслед за ним стоимость своей продукции подняли и другие участники рынка

Как рассказал «Фонтанке» коммерческий директор завода Георгий Житмарев, молочные продукты подорожают на 6-8%. В магазинах за бутылку молока будут брать около 65 рублей. Ожидается, что в ближайшее время цены поднимут и другие производители.

В последний раз повышение стоимости продукции происходило год назад. В этот раз на рост цен повлияло увеличение стоимости на сырое молоко. А оно подорожало из-за затрат на корма для животных. Еще на рост цен сказалось удорожание упаковки. Введение обязательной маркировки молочной продукции обойдется покупателю еще в 1 рубль с каждого пакета молока.

Производители молока отмечают, что их продукция дорожает четвертый раз за год, однако им приходится маскировать это с помощью скидок.

Напомним, в России на 20% увеличилась цена на мандарины по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на экспертов.

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