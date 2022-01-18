Производители сладостей начнут повышать стоимость продукции с 1 февраля

Сообщается, что Mondelez планирует повысить стоимость на бисквиты и печение до 19%, на шоколад — до 9%, на жвачку и леденцы — до 6%. В компании рост цен коснется более 60 товаров, в том числе жвачку Dirol, леденцы Halls, шоколад Milka и Alpen Gold. Производитель признается, что повышение стоимости товаров необходимо, чтобы не потерять качество. В Ferrero готовятся поднять ценовую планку в среднем на 6% более чем на 130 товаров, «Объединенные кондитеры» — до 18%, «Хлебпром» — до 23%, «Славянка» — на 18%.

Также увеличение цены связывают с подорожанием сырья — пальмовое масло выросло в цене на 40%, мука высшего сорта — на 15%, меланж — более чем на 50%, а деревянные паллеты — более чем на 75%.

В Минэкономразвития отметили, что увеличение расходов на изготовления сладостей зависит от цен на сахар в мире. Индекс цен на сахар в 2021 году вырос на 37,5%, фьючерсы на сахар-сырец — на 38,9%, белый сахар — на 25,5%.

В Минсельхозе уверяют, что повышение цен на сладкое в России не носит массовый характер. Некоторые компании повышают стоимость лишь определенных товаров. В ведомстве также отметили, что производители сдерживают резкий скачок цен, несмотря на существенное увеличение издержек. Подорожание муки и яиц не превышал темп инфляции: по данным на 12 января, пшеничная мука за год подорожала на 6,5%, а яйца — на 7,7%.