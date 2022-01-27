Минфин предложил регулировать оборот криптовалюты. Эту идею поддерживает Путин

В ведомстве выступили с предложением, в котором операции с криптовалютой хотят проводить в рамках банковской системы. Клиенты и бизнес смогут открывать электронные кошельки в банках, а специальный оператор обмена будет конвертировать валюту и криптоденьги.

Минфин планирует поручить банкам контроль операций с криптовалютами, вычислять незаконные, хранить информацию о сделках в течение пяти лет. Минфин также хочет, чтобы финансовые организации по запросу ЦБ, Росфинмониторинга, ФНС и следственных органов предоставляли им данные об операциях. Контролировать новый рынок смогут Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, ФНС, Минцифры и Генпрокуратура.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника, знакомых с обсуждением темы, идею регулирования рынка криптовалют вместо его запрета поддержал президент Владимир Путин. Также сообщается, что предложения Минфина одобрила ФСБ.

Напомним, 20 января Банк России предложил запретить на территории страны выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом говорится в опубликованном регулятором докладе «Риски криптовалют и возможные меры регулирования».

Позже в Минфине предложили не запрещать криптовалюту, а регулировать ее обращение. Такое мнение высказал руководитель департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. Росфинмониторинг также поддержал позицию Минфина о регулировании криптовалют, сообщал ТАСС.