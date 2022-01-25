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В Минфине выступили против запрета криптовалюты

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В Минфине предложили не запрещать криптовалюту, а регулировать ее обращение. Такое мнение высказал руководитель департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков, пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

«На мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — заявил Чебесков.

Он рассказал, что министерство принимает участие в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования.

«У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина и сейчас ее направили в аппарат правительства. Но пока… какой-то официальной позиции правительства не было», — пояснил он.

Чебесков также добавил, что технологический процесс в мире развивается очень быстро, и было бы неразумно запрещать в России какую-то из высокотехнологичных и быстроразвивающихся индустрий.

Напомним, Банк России предлагает запретить на территории страны выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом говорится в опубликованном регулятором докладе «Риски криптовалют и возможные меры регулирования».

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