В Минфине выступили против запрета криптовалюты

«На мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан», — заявил Чебесков.

Он рассказал, что министерство принимает участие в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования.

«У нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина и сейчас ее направили в аппарат правительства. Но пока… какой-то официальной позиции правительства не было», — пояснил он.

Чебесков также добавил, что технологический процесс в мире развивается очень быстро, и было бы неразумно запрещать в России какую-то из высокотехнологичных и быстроразвивающихся индустрий.

Напомним, Банк России предлагает запретить на территории страны выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Об этом говорится в опубликованном регулятором докладе «Риски криптовалют и возможные меры регулирования».