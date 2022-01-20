Банк России предлагает запретить криптовалюту и ее майнинг на территории страны

Внести изменения в законодательство — а именно запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют — необходимо «с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют». «Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры», — считают в Центробанке. Что именно предлагает регулятор?

Ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета.

Установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами-резидентами РФ.

Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами.

Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет «существенные риски для экономики и финансовой стабильности» — в частности, создает «непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий», а также «формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования».

Увеличение объемов майнинга влечет за собой огромное потребление электроэнергии — как считают в регуляторе, это «увеличит углеродный след страны и будет препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития». «Полагаем, что ввиду существенных негативных эффектов, которые он оказывает на энергетическую, экологическую и производственную сферы, целесообразно реализовать комплекс мер по его ограничению», — резюмировали в Банке России.